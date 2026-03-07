Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Italia-Inghilterra al Sei Nazioni in tv e streaming: dove vedere il match

guida tv

 Quarta giornata del Sei Nazioni 2026. L'Italia torna a Roma per sfidare l'Inghilterra: calcio d'inizio oggi alle 17.40, live su Sky Sport Uno e NOW. Dalle 17 ampio pre-partita dallo stadio Olimpico con Andrea De Rossi, Diego Dominguez e Martin Castrogiovanni

ITALIA-INGHILTERRRA: LE FORMAZIONI

ascolta articolo

Al via la quarta giornata del Guinness Sei Nazioni, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La Nazionale del CT Gonzalo Quesada si prepara a una nuova sfida allo Stadio Olimpico di Roma: il match contro l’Inghilterra, guidata da Steve Borthwick.

Appuntamento con Italia-Inghilterra, sabato 7 marzo, alle 17.40, con prepartita dalle 17 e postpartita dalle 19.40, su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8. Sempre sabato, alle 15.10, da seguire Scozia–Francia, in diretta su Sky Sport Arena.

Su Sky Sport non solo Guinness Sei Nazioni: anche il Sei Nazioni Under 20 e il Guinness Sei Nazioni Femminile al via l’11 aprile a Parigi con Francia-Italia, per un totale di 45 match complessivi nell’arco dei tre mesi. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il Sei Nazioni è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui canali social ufficiali.

La programmazione della 4^ giornata del Sei Nazioni su Sky e NOW

SABATO 7 MARZO                    

  • Alle 15.10: SCOZIA-FRANCIA su Sky Sport Arena. Telecronaca Paolo Malpezzi e Pippo Frati
  • Alle 17: Studio prepartita su Sky Sport Uno e TV8 con Andrea De Rossi, Diego Dominguez, Martin Castrogiovanni. Inviato: Moreno Molla
  • Alle 17.40ITALIA-INGHILTERRA su Sky Sport Uno e TV8. Telecronaca Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti
  • Alle 19.40: Studio postpartita su Sky Sport Uno e TV8 con Andrea De Rossi, Diego Dominguez, Martin Castrogiovanni   

Leggi anche

Italia-Inghilterra a Roma per riscrivere la storia

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Rugby: Altre Notizie

Sei Nazioni U20, Inghilterra batte Italia 37 a 17

Rugby

Sei Nazioni Under 20: Italia-Inghilterra 17-37, gli Azzurrini cedono alla distanza ai...

Italia-Inghilterra a Roma per riscrivere la storia

Rugby

Le due squadre arrivano appaiate a quota 5 punti: Quesada cambia la mediana e ritrova Brex,...

Sei Nazioni U20, a Treviso c'è Italia-Inghilterra

Rugby

Venerdì 6 marzo, alle ore 20.15, allo stadio Monigo di Treviso l’Italia riceve l’Inghilterra per...

Sei Nazioni, Italia-Inghilterra: le formazioni

Rugby

Gonzalo Quesada ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Inghilterra sabato 7 marzo alle...

Dave Rennie è il nuovo Ct degli All Blacks

Rugby

Dave Rannie è il nuovo Ct degli All Blacks: prende il posto di Scott Robertson e il suo incarico...
VAI ALLA SEZIONE

RUGBY: ALTRE NEWS