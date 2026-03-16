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Cosa ricorderemo di questo Sei Nazioni

Francesco Pierantozzi

Francesco Pierantozzi

Partite quasi mai scontate, la vittoria della Francia senza il Grand Slam, tante battaglie aeree e la preminenza della mischia. Ma, soprattutto, la miglior Italia di sempre, che ha dimostrato una continuità che in passato non ha mai avuto. E poi un giovane fuoriclasse azzurro, destinato a diventare ancora più forte

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