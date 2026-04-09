Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Sgorbini: "Non bisogna mai tirarsi indietro, in campo e nella vita"

Emiliano Tomasini
©Getty

Dal trasferimento in Francia da giovanissima alla rincorsa contro il tempo dopo la rottura del crociato, passando per i sacrifici di una famiglia che l’ha sempre sostenuta: Francesca Sgorbini si racconta a cuore aperto a Sky Sport Insider. E sceglie una parola per definirsi, quella che più di ogni altra accompagna la sua vita dentro e fuori dal campo: coraggio

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ