Sgorbini: "Non bisogna mai tirarsi indietro, in campo e nella vita"

Dal trasferimento in Francia da giovanissima alla rincorsa contro il tempo dopo la rottura del crociato, passando per i sacrifici di una famiglia che l’ha sempre sostenuta: Francesca Sgorbini si racconta a cuore aperto a Sky Sport Insider. E sceglie una parola per definirsi, quella che più di ogni altra accompagna la sua vita dentro e fuori dal campo: coraggio
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