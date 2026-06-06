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URC, semifinali su Sky. In campo anche il Top 14

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Oggi in diretta su Sky e NOW le semifinali dello United Rugby Championship e l’ultima giornata di Regular Season del Top 14 francese

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Il rugby è protagonista su Sky e in streaming su NOW, con una giornata dedicata alle competizioni per club più prestigiose del panorama europeo. Sabato 6 giugno, riflettori puntati sulle semifinali dello United Rugby Championship, in diretta su Sky Sport Arena: alle ore 15.30 si sfideranno Glasgow e Bulls, mentre alle 18.30 sarà la volta di Leinster contro Stormers, per decretare le squadre che si contenderanno il titolo nella finalissima.

Top 14 in campo per l'ultima giornata di Regular Season

La giornata di rugby si completerà con il Top 14 francese, giunto all’ultimo turno di regular season: alle 21.05, La Rochelle affronterà Stade Français, in diretta su Sky Sport MaxSu Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è sempre protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport.

Programmazione del sabato di rugby su Sky e NOW

  • Alle 15.30: GLASGOW-BULLS su Sky Sport Arena. Telecronaca: Francesco Pierantozzi e commento di Andrea De Rossi
  • Alle 18.30: LEINSTER-STORMERS su Sky Sport Arena. Telecronaca: Paolo Malpezzi e commento di Pippo Frati
  • Alle 21.05: LA ROCHELLE-STADE FRANÇAIS su Sky Sport Max. Telecronaca: Moreno Molla e commento di Federico Fusetti    

 

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