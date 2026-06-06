URC, semifinali su Sky. In campo anche il Top 14

Oggi in diretta su Sky e NOW le semifinali dello United Rugby Championship e l’ultima giornata di Regular Season del Top 14 francese

Il rugby è protagonista su Sky e in streaming su NOW, con una giornata dedicata alle competizioni per club più prestigiose del panorama europeo. Sabato 6 giugno, riflettori puntati sulle semifinali dello United Rugby Championship, in diretta su Sky Sport Arena: alle ore 15.30 si sfideranno Glasgow e Bulls, mentre alle 18.30 sarà la volta di Leinster contro Stormers, per decretare le squadre che si contenderanno il titolo nella finalissima.