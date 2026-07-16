Il Ct della nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, ha annunciato la squadra che sabato affronterà a Perth l'Australia nella terza e ultima partita del Nations Championship. Sono 9 i cambi rispetto alla squadra titolare scesa in campo sabato scorso contro gli All Blacks. Restano titolari solo Lynagh, Brex, Paolo Garbisi, Vintcent, Lamaro e Riccioni. Prima da titolare in seconda linea per Giulio Marini, in mediana parte Alessandro Garbisi, in prima linea torna Lucchesi. Panchina con 5 avanti e 3 tre-quarti con Ion Neculai che tornerà a vestire l'azzurro 4 anni dopo l'ultimo cap. Non hanno recuperato per il match contro i Wallabies Tommaso Allan e Lorenzo Cannone: il nuovo trequarti delle Zebre ha riportato una frattura composta dell’emicostato sinistro contro gli All Blacks, mentre la terza linea del Benetton ha subito una frattura composta del secondo metatarso del piede destro. Entrambi i giocatori sono rientrati in Italia. Recuperato Malik Faissal che si è allenato con il gruppo in settimana. Il match sarà arbitrato dall'inglese Christophe Ridley. Sarà il confronto numero 23 tra le due squadre con gli ultimi due precedenti, giocati a Udine e Firenze, che sorridono agli Azzurri. L’ultima partita giocata in Australia dalla Nazionale Maschile risale al Tour Estivo del 2017 con i Wallabies che si sono imposti con il risultato di 40-27 a Brisbane.