Nations Championship, il XV azzurro per l'Australia. 9 cambi rispetto all'ultima partitaitalrugby
Ufficializzata la formazione per la gara contro l’Australia di sabato 18 luglio all’HBF Park di Perth alle 12.10 (live su Sky Sport Uno e in streaming su NOW), valida per la terza giornata del Nations Championship. Nove i cambi nel XV titolare rispetto all’ultima partita giocata a Wellington contro la Nuova Zelanda lo scorso 11 luglio
Il Ct della nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, ha annunciato la squadra che sabato affronterà a Perth l'Australia nella terza e ultima partita del Nations Championship. Sono 9 i cambi rispetto alla squadra titolare scesa in campo sabato scorso contro gli All Blacks. Restano titolari solo Lynagh, Brex, Paolo Garbisi, Vintcent, Lamaro e Riccioni. Prima da titolare in seconda linea per Giulio Marini, in mediana parte Alessandro Garbisi, in prima linea torna Lucchesi. Panchina con 5 avanti e 3 tre-quarti con Ion Neculai che tornerà a vestire l'azzurro 4 anni dopo l'ultimo cap. Non hanno recuperato per il match contro i Wallabies Tommaso Allan e Lorenzo Cannone: il nuovo trequarti delle Zebre ha riportato una frattura composta dell’emicostato sinistro contro gli All Blacks, mentre la terza linea del Benetton ha subito una frattura composta del secondo metatarso del piede destro. Entrambi i giocatori sono rientrati in Italia. Recuperato Malik Faissal che si è allenato con il gruppo in settimana. Il match sarà arbitrato dall'inglese Christophe Ridley. Sarà il confronto numero 23 tra le due squadre con gli ultimi due precedenti, giocati a Udine e Firenze, che sorridono agli Azzurri. L’ultima partita giocata in Australia dalla Nazionale Maschile risale al Tour Estivo del 2017 con i Wallabies che si sono imposti con il risultato di 40-27 a Brisbane.
La formazione dell'Italia
15 Lorenzo PANI (Zebre Parma, 13 caps)
14 Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 15 caps)
13 Juan Ignacio BREX (Toulon, 54 caps)
12 Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 9 caps)
11 Monty IOANE (Lione, 48 caps)
10 Paolo GARBISI (Perpignan, 56 caps)
9 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 24 caps)
8 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 20 caps)
7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 56 caps) – capitano
6 Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 15 caps)
5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 73 caps)
4 Giulio MARINI (Benetton Rugby, 1 cap)
3 Marco RICCIONI (Perpignan, 38 caps)
2 Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 35 caps)
1 Muhamed HASA (Zebre Parma, 10 caps)
A disposizione
16 Pablo DIMCHEFF (Colomiers Rugby, 4 caps)
17 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 65 caps)
18 Ion NECULAI (Zebre Parma, 3 caps)
19 Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 20 caps)
20 Alessandro ORTOMBINA (Zebre Parma, 1 cap)
21 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 26 caps)
22 Giacomo DA RE (Zebre Parma, 6 caps)
23 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 24 caps)
La formazione dell'Australia
15. Tom Wright (45 Tests) – #939; Clovelly Eagles
14. Max Jorgensen (22 Tests) – #984; Balmain Wolves
13. Joseph-Aukuso Suaalii (20 Tests) – #988; The Kings School
12. Len Ikitau (52 Tests) – #944; Tuggeranong Vikings
11. Harry Potter (11 Tests) – #989; Moorabbin Rams
10. Declan Meredith (1 Test) – #997; Barron Trinity Bulls
9. Ryan Lonergan (7 Tests) – #993; Tuggeranong Vikings
8. Harry Wilson (cap) (38 Tests) – #933; Gunnedah Red Devils
7. Carlo Tizzano (14 Tests) – #982; University of Western Australia
6. Rob Valetini (64 Tests) – #929; Harlequin Rugby Club
5. Jeremy Williams (27 Tests) – #973; Wahroonga Tigers
4. Josh Canham (4 Tests) – #987; Harlequin Rugby Club
3. Allan Alaalatoa (90 Tests) – #896; West Harbour Juniors
2. Brandon Paenga-Amosa (27 Tests) – #918; Southern Districts
1. Angus Bell (52 Tests) – #940; Hunters Hill Rugby Club
A disposizione
16. Billy Pollard (20 Tests) – #958; Lindfield Junior Rugby Club
17. James Slipper (153 Tests) – #843; Bond Pirates
18. Zane Nonggorr (19 Tests) – #966; Gold Coast Eagles
19. Miles Amatosero (esordiente); South Coogee Red Devils
20. Fraser McReight (41 Tests) – #937; Albany Creek Brumbies
21. Tate McDermott (52 Tests) – #936; Flinders Rugby Club
22. Ben Donaldson (20 Tests) – #962; Clovelly Eagles
23. Filipo Daugunu (21 Tests) – #931; Wests Bulldogs
L'ultima giornata del Nations Championship su Sky
L'Italia affronterà l'Australia a Perth, in diretta sabato 18 luglio alle 12.10 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Non solo Azzurri in campo per l'ultima giornata del Nations Championship. Ecco tutte le partite da seguire:
- Alle 9.10: Nuova Zelanda-Irlanda, su Sky Sport Uno
- alle 10.40: Giappone-Francia su Sky Sport Arena
- alle 15.10 Fiji-Scozia su Sky Sport 251
- alle 17.40 Sudafrica-Galles su Sky Sport Arena
- alle 21.10 Argentina-Inghilterra su Sky Sport Arena