Quesada sospeso per due partite, ricorso della FIR

Il ct dell'Italrugby, Gonzalo Quesada, è stato squalificato dalla Federazione mondiale per due giornate per aver criticato l'arbitro e il calendario del Nations Championship dopo la sconfitta degli azzurri contro la Nuova Zelanda. Dovrà saltare i match contro l'Australia del 18 luglio e quello del 6 novembre contro il Sudafrica. La Federazione Italiana Rugby ha dichiarato che ricorrerà in appello contro la decisione