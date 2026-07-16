Quesada sospeso per due partite, ricorso della FIR

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Quesada squalificato per due partite, ricorso della Federazione

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Il ct dell'Italrugby, Gonzalo Quesada, è stato squalificato dalla Federazione mondiale per due giornate per aver criticato l'arbitro e il calendario del Nations Championship dopo la sconfitta degli azzurri contro la Nuova Zelanda. Dovrà saltare i match contro l'Australia del 18 luglio e quello del 6 novembre contro il Sudafrica. La Federazione Italiana Rugby ha dichiarato che ricorrerà in appello contro la decisione

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Il commissario tecnico di Italrugby, Gonzalo Quesada, è stato sanzionato dalla World Rugby con una squalifica di due giornate per aver criticato l'arbitro dopo la sconfitta degli Azzurri contro la Nuova Zelanda. Durante un'intervista tv dopo la sconfitta per 47-17 a Wellington la scorsa settimana, Quesada si è sfogato definendo l'arbitro francese Luc Ramos "pessimo". Il tecnico argentino ha inoltre espresso perplessità  sulla formula del Nations Championship, lo stesso pensiero espresso anche dal Ct dell Francia Fabien Galthiè. L’Italia ha iniziato il percorso nel Nations Championship a Tokyo con una sconfitta per 27-10 contro il Giappone, per poi volare a Wellington prima della trasferta a Perth di questa settimana.

Quesada vittima di una nuova regola introdotta questo mese da World Rugby

In conformità con le disposizioni del regolamento sulle sanzioni per abuso di ufficiali di gara, World Rugby conferma la squalifica automatica di due giornate inflitta a Gonzalo Quesada", si legge nel comunicato. La sanzione lo esclude da tutte le attività relative alle partite, compresa la presenza allo stadio, a seguito di commenti rilasciati in diretta televisiva e successivamente riportati dai media, dopo la partita del Nations Championship contro la Nuova Zelanda dell'11 luglio. Secondo la procedura, Quesada ha il diritto di presentare ricorso contro la sanzione davanti a una commissione disciplinare plenaria, ha aggiunto World Rugby. Quesada è stato vittima di una nuova regola introdotta questo mese da World Rugby che sanziona abusi nei confronti degli ufficiali di gara. 

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La Federazione Italiana Rugby ha dichiarato in un comunicato di aver preso atto della decisione e che ricorrerà in appello contro la decisione.

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