Un nuovo appuntamento con il rugby e su Sky e in streaming su NOW , con la terza giornata del Nations Championship , in programma sabato 18 luglio . Gli Azzurri si preparano ad affrontare l’ultimo test match estivo, quello contro l’ Australia . La sfida tra i Wallabies e la Nazionale italiana si gioca il 18 luglio , alle 12.10 , su Sky Sport Uno.

Tutte le gare di sabato: aprono gli All Blacks contro l'Irlanda

Il rugby accompagnerà gli appassionati per l’intera giornata nella Casa dello Sport, con un programma ricco di sfide internazionali da non perdere. Si comincia alle 9.10 su Sky Sport Uno con il confronto tra Nuova Zelanda e Irlanda, seguito alle 10.40 da Giappone-Francia, in diretta su Sky Sport Arena. Nel pomeriggio, alle 15.10, sarà la volta di Fiji-Scozia su Sky Sport 251, prima di lasciare spazio, alle 17.40, a Sudafrica-Galles, in diretta su Sky Sport Uno. A chiudere il programma, alle 21, Argentina-Inghilterra, sempre su Sky Sport Uno. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande rugby è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui canali social ufficiali.