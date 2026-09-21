Sky ha rinnovato i diritti in esclusiva dello United Rugby Championship che sarà sui canali Sky Sport e in streaming su NOW per i prossimi 3 anni. Appuntamento da venerdì 25 settembre con le sfide di Benetton Treviso e Zebre Parma ascolta articolo

Sky rinnova i diritti in esclusiva dello United Rugby Championship: il grande rugby internazionale per club resta nella Casa dello Sport anche per i prossimi 3 anni. Sky ha infatti confermato i diritti di trasmissione dello URC fino alla stagione 2028/29, con tutte le partite di Benetton Treviso e Zebre Parma, le due franchigie italiane protagoniste, oltre alla fase finale del torneo, a partire dai playoff, in diretta su Sky e in streaming su NOW.

De Bellis, Sky: "Sky si conferma punto di riferimento per il rugby" "Siamo felici di continuare a trasmettere nella Casa dello Sport uno dei tornei più prestigiosi del rugby internazionale. Sky si conferma così - le parole di Giuseppe De Bellis, EVP News, Sports & Entertainment Sky Italia- un punto di riferimento per questo appassionante sport, con un’offerta che comprende anche il Nations Championship e le WXV Global Series con la Nazionale Italiana femminile. Un accordo che consolida la sinergia con FIR per la crescita del movimento rugbystico, sulla scia dello storico successo dell’Italia contro l’Inghilterra all’ultima edizione del Sei Nazioni. Sky Sport garantirà come sempre una ricca copertura editoriale, con un racconto pronto a scaldare la passione degli appassionati e a coinvolgere chi si avvicina per la prima volta a questo grande sport".

Duodo, Fir: "URC ruolo centrale nello sviluppo dei nostri giocatori" "Lo United Rugby Championship è una delle competizioni per Club e Franchigie più entusiasmanti della scena internazionale e il terreno di competizione dove le nostre Franchigie, ogni settimana, si sfidano al più alto livello possibile. Da oltre quindici anni- le parole di Andrea Duodo, Presidente della Federazione Italiana Rugby- lo URC ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo dei nostri giocatori di alto livello, contribuendo alla crescita della nostra Nazionale. Il rinnovo triennale con Sky Italia ci permette di portare questa affascinante competizione, e molti degli atleti più talentuosi del panorama globale, nelle case dei nostri appassionati, confermando l’impegno comune di FIR e Sky nella promozione del rugby e delle emozioni che il nostro sport sa regalare".

Al via il 25 settembre, il Benetton sfida i Dragons Il grande torneo internazionale che riunisce 16 franchigie provenienti da Irlanda, Galles, Scozia, Sudafrica e Italia partirà da venerdì 25 settembre. Ad aprire la stagione del Benetton sarà la sfida delle 20.45 contro i Dragons, in onda su Sky Sport Max, con la telecronaca di Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi. Sabato 26 settembre sarà invece la volta delle Zebre, impegnate contro i Bulls alle 18.30 su Sky Sport Max, con la telecronaca di Moreno Molla e Federico Fusetti. A raccontare il torneo sarà la grande squadra rugby di Sky Sport, composta da Francesco Pierantozzi, Paolo Malpezzi, Moreno Molla e dai commentatori tecnici Andrea De Rossi, Federico Fusetti e Pippo Frati.