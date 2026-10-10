Sabato pomeriggio di rugby da passare su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Terza giornata dello URC: si comincia alle 16 con Zebre-Edimburgo, alle 18.30 in campo Scarlets e Treviso

Prosegue su Sky e in streaming su NOW il grande rugby internazionale, con la terza giornata dello United Rugby Championship. Sabato 10 ottobre, appuntamento con le due franchigie italiane impegnate nella competizione. Alle 16 le Zebre ospiteranno l’Edinburgh davanti al pubblico di casa allo Stadio Lanfranchi di Parma, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 257. Alle 18.30, il Benetton sarà di scena in Galles sul campo degli Scarlets, su Sky Sport Arena. Su Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport.