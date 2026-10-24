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l'intervista

Libera, una mischia contro i muri

Paolo Malpezzi

Paolo Malpezzi
@liberarugby

L'intervista di Sky Sport Insider con Gianmarco Forcella, presidente della prima società dilettantistica che promuove la diffusione del gioco del rugby nella comunità LGBTQIA+ in Italia. Sogni per il futuro? Partecipare ai prossimi Europei di categoria e espandere il progetto oltre Roma e Milano

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