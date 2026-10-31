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URC, oggi Benetton e Zebre oggi su Sky

Rugby

Quinta giornata nello United Rugby Championship. Alle 16 il Benetton ospita Edimburgo. Alle 18.30 impegno gallese per le Zebre che affrontano i Dragons in trasferta. Entrambe le sfide live su Sky Sport Arena e NOW

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Prosegue su Sky e in streaming su NOW il grande rugby internazionale, con la quinta giornata dello United Rugby Championship. Sabato 31 ottobre, appuntamento con le due franchigie italiane impegnate nella competizione. Alle 16 il Benetton ospiterà l’Edinburgh allo Stadio Monigo di Treviso, in diretta su Sky Sport Arena. Alle 18.30 invece, le Zebre saranno impegnate in Galles sul campo dei Dragons, su Sky Sport ArenaSu Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è protagonista anche sul sito skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.

Programmazione United Rugby Championship su Sky e NOW

Sabato 31 ottobre

  • Alle 16: BENETTON-EDINBURGH su Sky Sport Arena. Telecronaca di Francesco Pierantozzi e commento di Andrea De Rossi
  • Alle 18.30: DRAGONS-ZEBRE su Sky Sport Arena. Telecronaca di Moreno Molla e commento di Andrea De Rossi

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