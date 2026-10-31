Prosegue su Sky e in streaming su NOW il grande rugby internazionale, con la quinta giornata dello United Rugby Championship. Sabato 31 ottobre, appuntamento con le due franchigie italiane impegnate nella competizione. Alle 16 il Benetton ospiterà l’Edinburgh allo Stadio Monigo di Treviso, in diretta su Sky Sport Arena. Alle 18.30 invece, le Zebre saranno impegnate in Galles sul campo dei Dragons, su Sky Sport Arena. Su Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è protagonista anche sul sito skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.