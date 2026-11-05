Nations Championship, XV Azzurro per il Sudafrica

Gonzalo Quesada, ha annunciato la squadra che sabato affronterà a Torino il Sudafrica nel Nations Championship. Tanti gli infortuni e tante le sorprese nella formazione Azzurra. Capitano Giacomo Nicòtera, in assenza di Michele Lamaro. Debutto in terza linea per Samuele Locatelli che avrà come compagno di reparto Alessandro Ortombina. Alessandro Fusco mediano di mischia. Coppia di centri Marin-Odogwu. Capuozzo ala e Belloni estremo. Panchina con 6 avanti e 2 tre-quarti

Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Maschile, ha ufficializzato la formazione che affronterà il Sudafrica sabato 7 novembre alle 12.40 all’Allianz Stadium di Torino nel match valido per la quarta giornata del Nations Championship che inaugurerà le Northern Emisphere Series. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena in streaming su NOW. Sarà il ventesimo confronto tra le due squadre, il secondo consecutivo a Torino e il decimo in Italia. Il triangolo allargato della prima formazione dell’Italia per la stagione 2026/27 sarà formato da Belloni, Capuozzo e Ioane, stesso trio sceso in campo contro il Cile nel novembre 2025, con scambio di maglia tra Belloni e Capuozzo, mentre l’ala del Lione nel match contro i Campioni del Mondo in carica toccherà quota 50 caps. Coppia di centri inedita per la scena internazionale con Marin e Odogwu, mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Paolo Garbisi e Alessandro Fusco. In terza linea, dopo aver partecipato al raduno del Guinness Sei Nazioni 2026 senza essere mai utilizzato, farà il suo esordio con la maglia numero sette Samuele Locatelli che completerà il reparto con Lorenzo Cannone e Ortombina. In seconda linea ci sarà l’esperienza di Ruzza e Niccolò Cannone, mentre in prima linea Giacomo Nicotera andrà a collezionare il suo secondo cap da capitano, guidando la Nazionale per la prima volta su territorio nazionale dopo il debutto nel ruolo nel tour del 2025 in Namibia, con Niccolò Cannone e Paolo Garbisi vice-capitani.

A completare il reparto insieme al tallonatore dello Stade Francais ci saranno Ferrari – insieme ad Allan unici due reduci della vittoria contro il Sudafrica a Firenze nel 2016 – e Hasa. Pronti a subentrare dalla panchina Di Bartolomeo, Fischetti, Neculai, Opoku, Vintcent, Varney e il veterano Allan. La direzione del match sarà affidata all’irlandese Eoghan Cross.