Nations Championship, XV Azzurro per il Sudafrica

Nations Championship, il XV Azzurro per il Sudafricaitalrugby
Gonzalo Quesada, ha annunciato la squadra che sabato affronterà a Torino il Sudafrica nel Nations Championship. Tanti gli infortuni e tante le sorprese nella formazione Azzurra. Capitano Giacomo Nicòtera, in assenza di Michele Lamaro. Debutto in terza linea per Samuele Locatelli che avrà come compagno di reparto Alessandro Ortombina. Alessandro Fusco mediano di mischia. Coppia di centri Marin-Odogwu. Capuozzo ala e Belloni estremo. Panchina con 6 avanti e 2 tre-quarti
Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Maschile, ha ufficializzato la formazione che affronterà il Sudafrica sabato 7 novembre alle 12.40 all’Allianz Stadium di Torino nel match valido per la quarta giornata del Nations Championship che inaugurerà le Northern Emisphere Series. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena in streaming su NOW. Sarà il ventesimo confronto tra le due squadre, il secondo consecutivo a Torino e il decimo in Italia. Il triangolo allargato della prima formazione dell’Italia per la stagione 2026/27 sarà formato da Belloni, Capuozzo e Ioane, stesso trio sceso in campo contro il Cile nel novembre 2025, con scambio di maglia tra Belloni e Capuozzo, mentre l’ala del Lione nel match contro i Campioni del Mondo in carica toccherà quota 50 caps. Coppia di centri inedita per la scena internazionale con Marin e Odogwu, mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Paolo Garbisi e Alessandro Fusco. In terza linea, dopo aver partecipato al raduno del Guinness Sei Nazioni 2026 senza essere mai utilizzato, farà il suo esordio con la maglia numero sette Samuele Locatelli che completerà il reparto con Lorenzo Cannone e Ortombina. In seconda linea ci sarà l’esperienza di Ruzza e Niccolò Cannone, mentre in prima linea Giacomo Nicotera andrà a collezionare il suo secondo cap da capitano, guidando la Nazionale per la prima volta su territorio nazionale dopo il debutto nel ruolo nel tour del 2025 in Namibia, con Niccolò Cannone e Paolo Garbisi vice-capitani.
A completare il reparto insieme al tallonatore dello Stade Francais ci saranno Ferrari – insieme ad Allan unici due reduci della vittoria contro il Sudafrica a Firenze nel 2016 – e Hasa. Pronti a subentrare dalla panchina Di Bartolomeo, Fischetti, Neculai, Opoku, Vintcent, Varney e il veterano Allan. La direzione del match sarà affidata all’irlandese Eoghan Cross.
Il calendario dell’Italia nel Nations Championship
- Italia v Sudafrica: sabato 7 novembre, Torino – Allianz Stadium – ore 12.40
- Italia v Argentina: sabato 14 novembre, Genova – Stadio Ferraris – ore 12.40
- Italia v Fiji: sabato 21 novembre, Udine – Bluenergy Stadium – ore 17.40
- Final weekend: 27/28/29 novembre, Twickenham
La formazione dell'Italia
15 Mirko BELLONI (Zebre Parma, 3 caps)
14 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 32 caps)
13 Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 10 caps)
12 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 25 caps)
11 Monty IOANE (Lione, 49 caps)
10 Paolo GARBISI (Perpignan, 57 caps)
9 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 27 caps)
8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 40 caps)
7 Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, esordiente)
6 Alessandro ORTOMBINA (Zebre Parma, 2 caps)
5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 74 caps)
4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 65 caps)
3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 73 caps)
2 Giacomo NICOTERA (Stade Français, 41 caps) – capitano
1 Muhamed HASA (Zebre Parma, 11 caps)
A disposizione
16 Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 12 caps)
17 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 66 caps)
18 Ion NECULAI (Northampton Saints, 4 caps)
19 Enoch OPOKU GYAMFI (Bath, 1 cap)
20 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 22 caps)
21 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 43 caps)
22 Stephen VARNEY (Exeter Chiefs 39 caps)
23 Tommaso ALLAN (Zebre Parma, 91 caps)
La formazione del Sudafrica
15 Damian Willemse (DHL Stormers) – 55 caps, 76 pts (8t, 9c, 4p, 2dg)
14 Kurt-Lee Arendse (Mitsubishi Dynaboars) – 35 caps, 135 pts (27t)
13 Jesse Kriel (Canon Eagles) – 94 caps, 125 pts (25t)
12 Damian de Allende (Wild Knights) – 103 caps, 65 pts (13t)
11 Ethan Hooker (Hollywoodbets Sharks) – 14 caps, 10 pts (2t)
10 Sacha Feinberg-Mngomezulu (DHL Stormers) – 25 caps, 195 pts (9t, 50c, 15p)
9 Morne van den Berg (10bet Lions) – 11 caps, 37 pts (7t, 1c)
8 Jasper Wiese (Urayasu D-Rocks) – 50 caps, 20 pts (4t)
7 Pieter-Steph du Toit (Toyota Verblitz) – 102 caps, 75 pts (15t)
6 Siya Kolisi (captain, DHL Stormers) – 107 caps, 75 pts (15t)
5 Ruan Nortje (Kubota Spears) – 24 caps, 5 pts (1t)
4 Salmaan Moerat (Stade Rochelais) – 11 caps, 0 pts
3 Thomas du Toit (Hollywoodbets Sharks) – 37 caps, 10 pts (2t)
2 Malcolm Marx (Kubota Spears) – 94 caps, 145 pts (29t)
1 Ox Nche (Hollywoodbets Sharks) – 53 caps, 5 pts (1t)
A disposizione
16 Jan-Hendrik Wessels (Vodacom Bulls) – 15 caps, 10 pts (2t)
17 Gerhard Steenekamp (Vodacom Bulls) – 23 caps, 10 pts (2t)
18 Wilco Louw (DHL Stormers) – 36 caps, 10 pts (2t)
19 Lood de Jager (Wild Knights) – 78 caps, 25 pts (5t)
20 Cameron Hanekom (Vodacom Bulls) – 6 caps, 10 pts (2t)
21 Paul de Villiers (DHL Stormers) – 5 cap, 5 pts (1t)
22 Grant Williams (Kobe Steelers) – 31 caps, 40 pts (8t)
23 Manie Libbok (Kintetsu Liners) – 34 caps, 149 pts (2t, 50c, 13p)