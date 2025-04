Il 29 marzo 2025 è morto per complicazioni di una polmonite uno dei supersiti del volo FH-22D, diventato tristemente famoso perché i membri sopravvissuti per mesi dovettero ricorrere al cannibalismo per restare in vita. Lucio Rizzica racconta su Sky Sport Insider la sua drammatica storia e quella di chi come lui ha dovuto prendere una decisione così terribile