Rivalità, storia, India e birra: la sfida tra Scozia e Inghilterra per la Calcutta Cup

Inghilterra e Scozia si affrontano nella terza giornata del Sei Nazioni 2025 ma quella tra le due nazionali britanniche non è una sfida come tutte le altre. A fine partita, prima del terzo tempo, alla squadra vincente verrà assegnata la Calcutta Cup, Francesco Pierantozzi racconta per Sky Sport Insider la storia di questo antico trofeo