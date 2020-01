I quarterback titolari

Due che hanno una natura diversa in campo. Uno può regalare con le sue trovate, le sue corse, le soluzioni geniali la fiammata per vincere qualsiasi partita. L’altro più regolare, uno che raramente può farti perdere lui la partita forzando qualche scelta o qualche lancio. Garoppolo ha il vantaggio di aver, seppur da figurante, vissuto l’esperienza come back up di Brady e vinto 2 anelli quindi conosce tutto il circo mediatico e non che circonda questo match e come gestirlo. “Essere stato parte di un Super Bowl in passato è un’esperienza importante, tra le varie cose soprattutto per la gestione dei tempi della partita che sono diversi dalle altre. La durata dei time out, dell’intervallo, le pause. C’è la partita e poi tutto il resto che devi mettere in un angolino. Spero di aver imparato il più possibile da Tom (Brady, ndr) nella preparazione di un match così, ma anche il fatto che è una partita di football come altre e bisogna provare a gestirla mentalmente come tutte le altre”. Mahomes invece ha la forza dell’incoscienza giovanile a supportare un talento straordinario e una maturità sorprendente. “Io sono orgoglioso del fatto di non essere affatto cambiato come ragazzo. Non voglio cambiare. Mi sento lo stesso dei tempi delle medie. Vero adesso sono su una piattaforma più importante e certamente più in vista, ma la mia personalità è la stessa. Forse anche questo mi aiuta a gestire la pressione di questa partita. Non è un cliché credetemi, l’ho detto anche ai compagni. Divertiamoci, godiamoci un momento incredibile che non è scontato nella vita di un giocatore sapendo di avere anche la grande chance di vincere una partita straordinaria”.