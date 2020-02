Super Bowl, il risultato in diretta LIVE di San Francisco 49ers Kansas City Chiefs

L'Hard Rock Stadium di Miami è pronto ad ospitare il Super Bowl LIV tra i San Franciso 49ers e i Kansas City Chiefs. Calcio d'inizio fissato per mezzanotte e mezza, ora italiana. Attesa per l'halftime show, con protagoniste Jennifer Lopez e Shakira. Si assegna in Florida la 54^ edizione del Vince Lombardi Trophy, vinto nelle ultime tre edizioni dai New England Patriots. I San Francisco 49ers arrivano al Super Bowl dopo sette anni di assenza (2013) e cercheranno di conquistare il sesto titolo della loro storia, che li porterebbe ad eguagliare il record di Patriots e Steelers. La squadra californiana ha vinto il titolo nel 1981, 1984, 1988, 1989 e 1994. Molto diverso il discorso per Kansas City, campione NFL in una sola occasione nel 1970. Per i Chiefs si tratta del 3° Super Bowl della storia dopo l'I e IV, esattamente 50 anni e 800 partite dopo. La stella dei 49ers è il quarterback Jimmy Garappolo, di chiare origini italiane (Vasto, Abruzzo), scelto dai Patriots e cresciuto all'ombra di Tom Brady, con due titoli vinti partendo dalla panchina. Dovrà cercare di cancellare l'ingombrante ombra del mitico Joe Montana, 4 anelli senza sconfitte nella dinastia 49ers degli anni Ottanta. I Chiefs si affidano invece al braccio di Patrick Mahomes, MVP nel 2018 e alla terza stagione in NFL, reduce da playoff praticamente perfetti.