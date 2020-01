Super Bowl 2020, gli allenatori: le storie di Andy Reid e Kyle Shanahan

Bye bye sfortuna

Quando guiderà in campo all’ Hard Rock Stadium i suoi diventerà il settimo allenatore della storia a guidare squadre diverse al Super Bowl, ma vuole lasciare a Dan Reeves e John Fox il poco piacevole sapore di non aver mai sollevato il trofeo “San Francisco ha una grande squadra e non sono qua per caso. Tutti sottolineano il gioco di corsa, ma Garoppolo è uno straordinario QB anche sui passaggi. E’ verissimo che hanno anche un’ottima linea difensiva, ma quello che la nostra linea offensiva ha dimostrato in queste ultime settimane ci lascia molto tranquilli”. Reid in carriera non solo ha vinto più di 200 partite, ma anche il coach col record migliore dopo un bye (23 vinte e solo 4 perse), ossia quando come in questo caso ha una settimana in più per preparare la partita.