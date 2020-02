Reid, Mahomes e la forza dei sogni di Kansas City

Se questa è la notte in cui si definiscono le carriere la grandezza dei giocatori, il numero 15 di Kansas City strizza l’occhio furbescamente a chi (non pochi in settimana) avevano inserito il suo nome nella conversazione sui più grandi di tutti i tempi. È presto, ma non assurdo per capacità di gestire questo mondo, il grande palcoscenico, i momenti difficili e soprattutto di vincere. Perché finché non vinci, nell’Olimpo non puoi entrare. Reid invece con la sua vittoria 222 finalmente vince il suo meritato anello a 61 anni. Un sogno finalmente materializzato e sappiamo già anche come festeggerà tornato in hotel: con un double cheeseburger come promesso.