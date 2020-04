Hanno giocato insieme con i New England Patriots per nove stagioni, ora Rob Gronkowski e Tom Brady potrebbero tornare compagni di squadra. A poco più di un anno dal ritiro Gronkowski prepara un rientro in grande stile nella NFL con i Tampa Bay Buccaneers, da qualche mese la nuova casa di Brady dopo il ventennio con i Patriots. La notizia è stata confermata dall’agente di Gronkowski, Drew Rosenhaus, a ESPN. Il tight end e il quaterback che hanno fatto la storia a Boston potrebbero così scrivere un secondo capitolo dopo quello dal 2010 al 2018, quando vinsero tre Super Bowl con i Patriots. "In attesa dell’esito delle visite mediche, Rob ha accettato di giocare per i Buccaneers per questa stagione", ha confermato Rosenhaus ad Adam Schefter di ESPN. Insomma, almeno per ora niente più wrestling, sport in cui Gronkowski si è dilettato negli ultimi mesi. Gli infortuni sono alle spalle e la voglia di tornare è tanta. E con Brady sarà un vero ritorno al passato, seppur ancora recente.