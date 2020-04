Si è tenuto nella notte il Draft NFL 2020, per la prima volta nella storia in maniera virtuale a causa dell'emergenza Covid-19. Tutti i giocatori collegati dalle proprie case, così come il commissioner Roger Goodell. Nessuna sorpresa alla prima chiamata, con i Cincinnati Bengals che hanno scelto il quarterback proveniente da LSU, Joe Burrow. Ecco tutte le scelte del primo giro