23/34 Foto Twitter Vikings

MINNESOTA VIKINGS: Justin Jefferson (No. 22), Jeff Gladney (No. 31), Ezra Cleveland (No. 58), Cameron Dantzler (No. 89),D.J. Wonnum (No. 117), James Lynch (No. 130), Troy Dye (No. 132), Harrison Hand (No. 169), K.J. Osborn (No. 176), Blake Brandel (No. 203), Josh Metellus (No. 205), Kenny Willekes (No. 225), Nate Stanley (No. 244), Brian Cole II (No. 249),Kyle Hinton (No. 253)



VOTO: A