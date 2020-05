Sky Sport Arena, giornata dedicata a WrestleMania

WrestleMania è lo showcase degli immortali, l’evento WWE più importante dell’anno, quello in cui nascono nuovi miti e si entra nella leggenda.

La kermesse, nata nel 1985, ha visto consacrarsi personaggi indimenticabili come Hulk Hogan, “Macho Man” Randy Savage, The Ultimate Warrior, Bret “the Hitman” Hart, Shawn Michaels, The Rock e “Stone Cold” Steve Austin.



Per celebrarne i recenti fasti, Sky Sport vi propone tre delle ultime edizioni della stessa in una giornata imperdibile per tutti gli appassionati della disciplina e per chi desidera avvicinarvisi per la prima volta, il tutto con la telecronaca di Michele Posa, Luca Franchini e Salvatore Torrisi, pronti a trascinarvi al centro dell’azione.



Si parte con WrestleMania 32, una serata magica caratterizzata dal dream match tra AJ Styles e Chris Jericho e dall’attesissimo main event che ha contrapposto Roman Reigns a Triple H, un’autentica battaglia generazionale con in palio il titolo di campione dei pesi massimi.



Nell’edizione successiva, la 33, ecco il duello tra Brock Lesnar e Bill Goldberg, forse gli atleti più esplosivi e muscolarmente dominanti ad aver infiammato la scena a ridosso del cambio di secolo. E poi il clou con Roman Reigns chiamato a confermarsi come numero uno della federazione al cospetto di un The Undertaker a caccia di riscatto e rivincite.