Accordo sul decreto rilancio: oggi il CdM

Ansa: ecco alcuni provvedimenti del dl rilancio

Ecco alcune misure anticipate dall'Ansa sul dl rilancio: stop all'acconto Irap da 4 miliardi, circa 6 miliardi per i ristori a fondo perduto delle Pmi, 2 miliardi per la ripartenza delle attività produttive e dei negozi adeguandosi alle norme anti-covid, circa 10 miliardi per ulteriori settimane di Cig e 4 miliardi e mezzo per il bonus autonomi.