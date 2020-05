WWE, la Royal Rumble è su Sky Sport Arena

Un ring e 30 partecipanti, tutti desiderosi di combattere entrando a distanze prestabilite da un sorteggio segreto e di superare la concorrenza per ottenere il premio più ambito: una chance titolata e garantita a WrestleMania.



È questo il concetto di Royal Rumble match, evento clou che dà il nome alla kermesse omonima che dal 1988 è uno dei fiori all’occhiello della proposta della WWE.



Per ripercorrerne i recenti fasti, Sky Sport Arena vi propone, domenica 17 maggio, quattro delle ultime edizioni della manifestazione in una giornata imperdibile per gli appassionati della disciplina e per chi desidera avvicinarvisi per la prima volta, il tutto con la telecronaca di Michele Posa, Luca Franchini e Salvatore Torrisi, pronti a trascinarvi al centro dell’azione.



Si parte con Royal Rumble 2016, show che include anche un superbo Charlotte Flair vs Becky Lynch valido per la cintura delle Divas e il confronto messicano tra Alberto Del Rio e Kalisto.



Nell’edizione 2017, oltre alla “rissa reale”, i piatti forti sono John Cena vs AJ Styles e Roman Reigns contro Kevin Owens per il possesso del titolo Universale.



Nel 2018 ecco la grande novità: il Royal Rumble match si tinge di rosa ed è disputato pure dalle ragazze, prevedendo per loro la medesima posta in palio tra gli uomini. Un cambiamento epocale, in seno ad una rivoluzione femminile che ancora fa gridare d’entusiasmo fan e addetti ai lavori.



Infine, Royal Rumble 2019 conferma la doppia battaglia affiancando alle due mischie tutti contro tutti il duello Daniel Bryan vs AJ Styles e il testa a testa tra Sasha Banks e Ronda Rousey.

Il gong sta per suonare, siete tutti attesi a bordo ring!