Wrestling, mercoledì la giornata "SummerSlam"

Dal 1988 SummerSlam è l’evento clou dell’estate WWE, lo show più importante dell’anno appena dopo gli ineguagliabili fasti di WrestleMania.



Per ripercorrerne la storia recente, Sky Sport Arena, mercoledì 20 maggio vi propone quattro delle ultime edizioni della kermesse che ha esaltato gli appassionati di wrestling di tutto il mondo, ovviamente con la telecronaca di Michele Posa, Luca Franchini e Salvatore Torrisi, pronti a trascinarvi al centro dell’azione.



Nel 2016 il main event è stato tra i più brutali mai visti, con il sindaco di suplex city Brock Lesnar che ha incrociato la strada del predatore supremo Randy Orton. Pazzesco pure l’undercard con John Cena contro AJ Styles e la battaglia femminile tra Charlotte Flair e Sasha Banks.



Nel 2017 il match di cartello ha profilato di nuovo Brock Lesnar, con la difesa del titolo Universale in possesso di quest’ultimo contro ben tre rivali: Il mastino Roman Reigns, il distruttore di certezze Samoa Joe e il mostro che cammina tra gli uomini Braun Strowman.



Nel 2018 le cose cambiano di poco. Brock Lesnar continua a dettare legge ma stavolta a sfidarlo in singolar tenzone c’è Roman Reigns che arriva all’appuntamento iridato con il morale alle stelle e un ruolino di marcia con pochi eguali. Da segnalare pure la discesa in campo di Ronda Rousey che affronta Alexa Bliss, con in palio il titolo di campionessa di Raw.



Infine, manco a dirlo, nel 2019 a dare le carte c’è ancora Brock Lesnar, impensierito però dall’architetto del ring, l’uomo più intelligente della WWE, ovvero Seth Rollins. Riuscirà il cervello là dove i muscoli hanno fallito? In ambito femminile, invece, giù il tappeto rosso per Trish Stratus, che esce dal ritiro per misurarsi con quella che potrebbe essere definita la sua erede più accreditata, Charlotte Flair.