Piccoli grandi gesti, per aiutare a ripartire chi è stato colpito maggiormente, dal punto di vista lavorativo, dall’emergenza coronavirus. Piccoli grandi gesti come pagare un caffè al bar 50 euro, lasciando il resto. O aggiungere al conto di un ristorante 1000 dollari di mancia.



La prima storia viene dall’Italia e si è già guadagnata le prime pagine nonostante l’autore del bel gesto abbia preferito restare anonimo. Di lui si sa soltanto che è un poliziotto, amante dello sport, impegnato nel sociale, che aveva l’abitudine di fare colazione in un bar del centro di Marsala. E così, alla riapertura del locale dopo quasi tre mesi, ha voluto riprendere la sua cara vecchia abitudine facendo “un omaggio a chi fino ad oggi non ha potuto lavorare”. “Io sono fortunato – ha spiegato – Ho uno stipendio da dipendente pubblico e mi è sembrato giusto augurare, con un piccolo gesto, la buona ripartenza a degli amici”.



Ma storie simili arrivano anche da altre parti del mondo, con autori famosi (anche per la loro generosità). È il caso di Chad Johnson, conosciuto come Chad “Ochocinco”, ex straordinario ricevitore dei Cincinnati Bengals. Un campione che per anni ha calcato i campi della NFL con la maglia numero 85, in onore della quale aveva cambiato il proprio cognome nel 2008 (Ochocinco, in spagnolo, è proprio 85). Ebbene, un altro numero al quale sarà per sempre legato è il 1000, come i dollari lasciati di mancia su un conto di 37,40 in un ristorante di cucina cubana a Miami. La prova del suo “scontrino” sta già facendo il giro del mondo sui social, con tanto di dedica ai proprietari del locale, nella speranza che il suo gesto possa aiutarli a risollevarsi.