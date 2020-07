Il quarterback MVP dell'ultimo Super Bowl prolunga il suo contratto con i Kansas City Chiefs fino al 2031: guadagnerà in tutto 477,6 milioni di dollari per quello che è l'affare più ricco nella storia dello sport

Contratto esteso di 10 anni a 450 milioni di dollari: queste le cifre da capogiro con cui Patrick Mahomes e i Kansas City Chiefs hanno raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del quarterback, secondo ESPN. Resteranno legati fino a tutto il 2031, per quello che diventerebbe l’affare più ricco nella storia dello sport.



Mahomes, 24 anni, MVP dell’ultimo Super Bowl, è a Kansas City dal 2017 e aveva ancora due anni di contratto nell’accordo pre-esistente, con cui guadagnerà 27, 6 milioni di dollari. Sommati ai 450 per altri 10 anni, faranno in tutto 477,6 milioni di dollari in 12 stagioni, per quello che è il più grande contratto negli sport professionistici americani (battuto il record di Mike Trout che aveva firmato un contratto di 12 anni a 426,5 milioni di dollari con i Los Angeles Angels nel marzo 2019).