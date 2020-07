MLB, American League: quello che c'è da sapere

Le previsioni sull’ American League dicono, indiscutibilmente, New York Yankees : hanno dominato la scorsa stagione regolare e poi ceduto in finale per mano degli Houston Astros (e qui si potrebbe aprire una parentesi lunga come la sentenza che ha condannato i texani per aver rubato i segnali alle squadre avversarie). Gli Yankees si sono rinforzati con uno dei migliori lanciatori in circolazione, Gerrit Cole , che guarda caso arriva proprio dagli Astros e hanno la fame di chi, da 10 anni, pur essendo la squadra più ricca, titolata e conosciuta del mondo, non ha mai vinto, nemmeno il titolo di lega.

Il calendario accorciato è destinato a sconvolgere gli equilibri. In una stagione normale, ma questa non lo è, stando alle tradizioni si comincia a fare sul serio solo dopo l’all-star game. Sarebbe dunque questo il periodo in cui si cominciano a delineare le gerarchie, visto che l’All Star Game, solitamente, è programmata a metà luglio. Quest’anno la partita delle stelle non si gioca e quindi ora si tratta di capire quanto i pronostici possano essere rispettati. Oppure quanto, iniziando la stagione da oltre la metà di una annata normale, tutto possa essere stravolto.

Questo scorcio di summer training dice che in battuta potrebbero essere ancora devastanti, come l’anno scorso. Lo stesso dicasi per i Minnesota Twins: nel 2019 capaci di battere il record assoluto di fuoricampo in una stagione (307, uno in più degli Yankees) e ulteriormente rinforzati da Josh Donaldson. Nei pronostici non si possono comunque dimenticare gli Astros che, per chiudere la parentesi aperta prima, dopo lo scandalo segnali rubati, hanno licenziato tutta la linea di comando, dal general manager Jeff Luhnow al manager AJ Hinch e hanno un nuovo capo allenatore: Dusty Baker. Nonostante abbiano perso qualche pezzo, sono pur sempre i campioni in carica della lega. Infine, occhio di riguardo per Tampa Bay Rays e Los Angeles Angels: i primi con il trio Charlie Morton, Blake Snell e Tyler Glasnow, hanno un monte di lancio solidissimo; i californiani, con Shoei Ohtani, Anthony Rendon e, soprattutto Mike Trout, da tutti considerato il miglior giocatore attualmente in circolazione, hanno un box di battuta dalla potenza straordinaria: due underdog che potrebbero stravolgere le gerarchie.

Secondo un vecchio detto non si può non essere romantici con questo sport e allora, in una stagione che è già la più pazza di tutte le altre, siamo pronti a scrivere un’altra straordinaria ed epica pagina del romanzo che si chiama baseball.