Baseball, MLB: due partite in diretta su Sky

Tra il 28 e il 31 luglio, appuntamento su Sky con il baseball americano della MLB, uno degli sport più amati, seguiti e praticati negli Stati Uniti. Dopo i primi due incontri trasmessi settimana scorsa, anche in questa, a partire da questa notte, sarà possibile seguire altrettanti match, validi per la Regular Season.

Nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 luglio appuntamento con Houston Astros-Los Angeles Dodgers, live a partire dalle ore 3 su Sky Sport Arena. Commento Danilo Freri e Pietro Nicolodi. In orario “più italiano” il secondo match, quello che vedrà di fronte Milwaukee Brewers e St. Louis Cardinals, in programma venerdì 31 luglio alle ore 19, in diretta sempre su Sky Sport Arena. Anche in questo caso, commento di Danilo Freri e Pietro Nicolodi.