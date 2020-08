MLB su Sky, questa settimana 4 partite live

Proseguono gli appuntamenti con il grande baseball della MLB su Sky Sport. Quattro match live questa settimana, di cui due con commento in italiano. Sul diamante squadre blasonate come Yankees, Mets e Giants. Tutti i match saranno visibili in streaming su NOW TV

Lo spettacolo del baseball americano della MLB, uno degli sport più amati, seguiti e praticati negli Stati Uniti d’America, è su Sky per le stagioni 2020 e 2021. Su Sky appuntamento con la Regular Season della Major League Baseball. Questa notte alle ore 1 con New York Yankees-Atlanta, partita commentata in lingua originale, live su Sky Sport Arena. Giovedì 13, a distanza di una settimana, torneranno a sfidarsi, stavolta a “basi” invertite, i Mets di New York e i campioni in carica dei Nationals di Washington. L’incontro potrà essere seguito a partire dalle ore 19 su Sky Sport Arena. Sabato 15 agosto alle ore 1 sarà, invece, la volta della sfida tra New York Yankees e Boston, con commento in lingua originale; domenica 16 agosto in campo San Francisco Giants e Oakland Athletics, in programma alle ore 22, live sempre su Sky Sport Arena. New York Mets-Washington Nationals e San Francisco Giants-Oakland Athletics saranno commentate in italiano da Pietro Nicolodi e Michele Gallerani.

Tutti i match saranno visibili in live streaming anche su NOW TV. Oltre alle partite della Regular Season, su Sky anche quelle della Postseason e le World Series che assegnano il titolo. La stagione regolare si chiuderà il 27 settembre. Poi, a seguire, la Postseason, dal 29 settembre, e le World Series, la finale per il titolo, al meglio delle sette partite, dal 20 ottobre, con l’eventuale e decisiva Gara7 il 28.

MLB su Sky, la guida tv

NEW YORK YANKEES-ATLANTA - notte tra martedì 11 e mercoledì 12, diretta ore 1, Sky Sport Arena (live streaming anche su NOW TV)

NEW YORK METS-WASHINGTON NATIONALS - giovedì 13 agosto, diretta ore 19, Sky Sport Arena (live streaming anche su NOW TV)

NEW YORK YANKEES-BOSTON - notte tra sabato 15 e domenica 16, diretta ore 1, Sky Sport Arena (live streaming anche su NOW TV)

SAN FRANCISCO GIANTS-OAKLAND ATHLETICS - domenica 16 agosto, diretta ore 22, Sky Sport Arena (live streaming anche su NOW TV)