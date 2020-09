Baseball Mlb, due partite live su Sky: guida tv

Doppio appuntamento live su Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV (disponibili su Sky Go, anche in HD). Lunedì notte Cleveland Indians-Chicago White Sox, martedì 22 settembre Toronto Blue Jays-New York Yankees

Doppio appuntamento con il baseball americano della MLB: su Sky, tra lunedì 21 e il 23 settembre, appuntamento in diretta con due partite valide per la Regular Season della Major League Baseball. Si parte con Cleveland Indians-Chicago White Sox, nel match in programma dalla mezzanotte di lunedì 21 settembre. Live su Sky Sport Arena, e in streaming su NOW TV. Nella notte tra martedì 22 settembre e mercoledì 23 settembre, sempre su Sky Sport Arena, e in streaming su NOW TV, sarà la volta di Toronto Blue Jays-New York Yankees. Diretta dalle ore 0.30.

Entrambi i match con commento originale; disponibili su Sky Go, anche in HD. Oltre alle partite della Regular Season, su Sky anche quelle della Postseason e le World Series che assegnano il titolo. La stagione regolare si chiuderà il 27 settembre, poi, a seguire, la Postseason, dal 29 settembre, e le World Series, la finale per il titolo, al meglio delle sette partite, dal 20 ottobre, con l’eventuale e decisiva Gara7 il 28.