Un romano in AEW: "Bello rappresentare l'Italia"

E’ stato un esordio a sorpresa quello compiuto dal nostro D3 a Dynamite, ma i fan della AEW conoscono bene il ragazzo di Roma, zona Tor Marancia (come spesso specifica con orgoglio). Dallo scorso agosto, infatti, Daniele appare con una certa regolarità a AEW Dark, show che la All Elite trasmette ogni martedì sul suo canale YouTube. E tra luglio e novembre 2019, aveva già avuto l’opportunità di disputare 2 incontri a WWE Raw. Legatissimo alle sue origini, come è evidente dal tatuaggio che sfoggia sul petto e dalla tenuta da battaglia che indossa, “The Prince Of Rome” si è trasferito giovanissimo negli Stati Uniti per inseguire il sogno di diventare un wrestler professionista. In queste righe ci racconta la sua storia, tra i sacrifici del passato, le opportunità del presente e le ambizioni future.

Daniele, hai l’indubbio onore di essere l’unico wrestler italiano nella storia ad aver lottato nei due show principali delle due promotion più importanti del mondo, ma il tuo è stato un percorso lungo e pieno di sacrifici. Vuoi raccontarci un po’ la strada che da Roma ti ha portato fino a Jacksonville?

Innanzitutto è un orgoglio poter essere il primo italiano ad aver lottato per compagnie di fama mondiale come la WWE e la AEW, ma soprattutto (cosa più importante) è avere l onore di rappresentare il mio Paese in palcoscenici internazionali. Questo magnifico e sorprendente cammino è iniziato alla fine del 2008 a Roma, allenandomi nella Rome Wrestling Academy, svolgendo il mio primo match nell’agosto del 2009. Devo molto ai miei primi allenatori Italiani Axel Fury & Italian Gladiator, che hanno avuto la bravura di insegnarmi sia mentalmente che fisicamente come far strada in un ambito tanto difficile come quello del Pro Wrestling. Ho avuto anche il privilegio di potermi allenare vari mesi con Super Nova (wrestler messicano figlio d’arte di una leggenda messicana, ”El Texano”) .Dal 2009 al 2013 ho avuto modo di lottare molto sia in ambito nazionale che all’estero, come per esempio in Inghilterra, lavorando in molti show televisivi, come la EPW Overload. Ho partecipato a "Italia's got talent" come concorrente a insieme alla Federazione NWE Capitanata da Roberto Indiano, raggiungendo la semifinale. Ho avuto inoltre la fortuna di lavorare come stuntman in 3 film al cinema:

- Anche se amore non si vede ( Ficarra e Picone)

- Tiger Boy (G. Mainetti)

-Mia Madre ( Nanni Moretti).

Tutte queste esperienze mi hanno aiutato tantissimo a crescere e a imparare nei minimi dettagli l'Arte del Pro Wrestling. A settembre del 2013, all età di 22 anni ho deciso di lasciare la mia città. Roma, il mio Paese, Italia per approdare a New York e continuare questo magnifico sogno. Il mio sogno è sempre stato quello di arrivare a competere con i migliori di questa disciplina, ecco perché ho lasciato tutto e sono venuto a vivere negli USA, perché non ho mai voluto vivere con il rimpianto di non averlo fatto. La parte più difficile è stata quella di essere completamente da solo nei miei primi anni negli USA, dover passare festività e non avere la possibilità di vedere la famiglia e la città dove sei nato, una città unica come Roma, fa veramente male. Tutto questo mi ha dato ancora di più la forza di realizzare questo sogno, anche per i molti italiani che non hanno avuto modo di coltivare le proprie passioni. Questo è il mio più grande stimolo ogni volta che salgo sul ring Ho iniziato a lottare per tutta l’area del Nord Est degli USA, fino a quando non ho iniziato a lottare anche negli Stati del Sud. E quindi, nell’ottobre del 2017 ho deciso di trasferirmi ad Orlando, in Florida, con mia moglie Silvia e nostra figlia Shania.