Giornalismo in lutto: morto a 86 anni Bruno Pizzul

Pizzul è stato il telecronista di tanti trionfi del calcio italiano in Europa. Il primo fu quello del Milan in Coppa delle Coppe ai danni del Leeds Utd, a Salonicco il 16 maggio 1973. Le vittorie della Lazio in Coppa delle Coppe nel 1999 contro il Maiorca a Birmingham e nello stesso anno del Parma in Coppa Uefa contro il Marsiglia a Mosca furono le ultime raccontate. Il 29 maggio 1985 era il commentatore della finale della Coppa dei Campioni fra Liverpool e Juventus quando ci fu la strage dell'Heysel. Disse: “È stata la telecronaca che non avrei mai voluto fare. Non tanto per un discorso di difficoltà di comunicazione giornalistica, ma perché ho dovuto raccontare delle cose che non sono accettabili proprio a livello umano”.