Mlb, i Dodgers cominciano la difesa del titolo

L’ultima volta è finita con lo storico successo dei Los Angeles Dodgers nelle World Series 2020. Storico perché riguarda una squadra nobile del baseball MLB, che non vinceva dal 1988 e che cadeva sempre negli ultimi anni sul più bello dopo aver speso come è più degli Yankees per vincere. Le immagini del trionfo dei Dodgers potremmo rivederle ancora. Partono come logici favoriti, nella National League e anche in assoluto, e non solo per un pronostico scontato che non può mai escludere i campioni in carica. Semplicemente, erano forti ma ora sono più forti. Ad una squadra con le migliori soluzioni in attacco possibili, con una profondità nel roster che nei playoff ha fatto la differenza e con un gruppo di lanciatori di ottimo livello, è stato aggiunto il vincitore del Cy Young Award 2020, cioè il miglior lanciatore a disposizione. Trevor Bauer trasforma la rotazione dei lanciatori partenti di Los Angeles da ottima a supersonica: Bauer, Kershaw, Buehler, Urias più Gonsolin e May e il ritorno di David Price. Chi non entrerà nella rotazione dei partenti andrà a rinforzare i rilievi, che spesso sono altrettanto decisivi.