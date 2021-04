Per la prima volta dopo oltre un anno di chiusura ha riaperto al pubblico lo Yankee Stadium di New York, per la gioia degli appassionati di baseball che hanno assistito a un match dal vivo dopo così tanto tempo. Per l'ingresso allo stadio i tifosi hanno dovuto mostrare il certificato del tampone negativo, o la prova della avvenuta vaccinazione, oltre a sottoporsi ai consueti controlli della temperatura. Capienza naturalmente ridotta

MLB, UN'INTERA STAGIONE DA VIVERE SU SKY SPORT