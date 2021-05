Una super domenica di wrestling AEW su Sky

Stanotte in diretta e in pay-per-view alle 2.00 su Sky Primafila uno degli eventi cardine dell’annata AEW, il primo in un’arena gremita dopo l’insorgere della pandemia di Covid 19. Prima però un episodio speciale di Dynamite, alle 16.15 su Sky Sport Arena e alle 21.30 su Sky Sport Collection

E’ una giornata da non perdere per ogni appassionato di wrestling, al culmine di un weekend tra i più importanti nella storia della AEW, la giovane promotion che in questo 2021 si sta definitivamente imponendo come una delle realtà più significative e popolari nel panorama globale della disciplina. E Double Or Nothing 2021, terza edizione di quello che nel 2019 è stato l’evento inaugurale della All Elite Wrestling, promette di essere uno spettacolo davvero memorabile.

Il primo evento in un’arena gremita dall’inizio della pandemia

Uno dei motivi per cui l’imminente edizione di Double Or Nothing resterà nella storia, sarà senza dubbio il ritorno di un pubblico da tutto esaurito in un evento live. La AEW ci ha abituati a rivedere degli spettatori al Daily’s Place di Jacksonville, arena all’aperto nella quale la federazione organizza tutti i suoi eventi da oltre un anno, fin dall’agosto 2020, quando alcune centinaia di spettatori hanno cominciato a essere ammesse all’arena preservando le misure di protezione personale e distanziamento fisico anti-covid. L’esperimento è stato un tale successo, con nessun contagio registrato tra gli spettatori che di settimana in settimana hanno assistito agli show AEW, che gradualmente, con il miglioramento della situazione e l’avanzata della campagna vaccinale negli USA, la percentuale di capienza consentita è aumentata. Fino ad arrivare al sold-out di stanotte quando il Daily’s Place sarà gremito da oltre 5000 spettatori. Un’emozione unica e un rinfrancante segnale di ritorno a quella normalità che tutti agogniamo da tempo.