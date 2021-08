Wrestling AEW: Antetokounmpo sul ring su Sky Sport

Spettacolo, intrattenimento, grandi storie e anche capacità di avvicinare pubblici diversi ospitando il simbolo dell’ultima stagione NBA. Il nuovo programma della All Elite Wrestling - da seguire in esclusiva su Sky Sport a partire da lunedì 30 agosto alle 23 su Sky Sport Arena - vede tra gli altri, nel suo terzo episodio (in cui la AEW fa tappa a Milwaukee), anche un ospite d’eccezione salire sul ring come Giannis Antetokounmpo - MVP delle ultime NBA Finals e lo sportivo più apprezzato in Wisconsin (e non solo) dopo la vittoria del titolo 2021. Sono diversi i momenti in cui il n°34 greco dei Bucks reciterà da protagonista; a bordo ring a seguire il match tra Jurassic Express e Lucha Bros, oltre al momento in cui salirà sul ring per ragioni che non sveleremo e che potrete scoprire seguendo la diretta su Sky Sport Arena.