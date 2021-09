Mlb, due partite su Sky: stasera Seattle-Houston

Su Sky la stagione 2021 della Major League Baseball: due i match di Regular Season in diretta su Sky Sport Action e in streaming su NOW

Il baseball americano della MLB, uno degli sport più amati, seguiti e praticati negli Stati Uniti, è su Sky anche per la stagione 2021.

Tra il 1° e il 5 settembre due le partite live della Major League Baseball, valide per la Regular Season, in onda su Sky Sport Action e in streaming su NOW.

Mercoledì 1° settembre, appuntamento alle ore 22 con Seattle Mariners-Houston Astros, con il commento di Danilo Freri e Michele Gallerani.

Domenica 5 settembre sul diamante ci saranno, invece, New York Yankees e Baltimora Orioles; match live dalle ore 19, con il commento di Danilo Freri e Roberto Gotta.

Oltre alle partite della Regular Season, su Sky anche quelle della Postseason e le World Series che assegnano il titolo.