World Series, parte la sfida tra Houston e Atlanta

Astros e Braves sono le finaliste per il titolo del baseball MLB. Questa notte gara 1 dall'1.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Action. Scopriamo i punti di forza delle due squadre WORLD SERIES, LA GUIDA TV

Houston e Atlanta sono le due invitate al Fall Classic, il ballo d’autunno, la festa del baseball. Gli Astros ci arrivano per la terza volta negli ultimi 5 anni, un capolavoro di continuità. I Braves ci tornano finalmente, l’ultima volta è stata nel 1999. Avranno più emozioni da gestire ma forse anche più voglia di cogliere l’occasione. Un’occasione che hanno costruito reagendo alla sfortuna che ha tolto i giocatori migliori nell’anno in cui pensavano di essere competitivi. Invece di arrendersi, i Braves si sono buttati sul mercato di luglio e i rimedi hanno funzionato. Da un paio di mesi Atlanta è una squadra in missione . Uno dei rimedi, il portoricano Eddie Rosario, è diventato l’MVP della finale di National League dove i Braves hanno eliminato i Dodgers campioni in carica. Lo ha fatto producendo valide e battute da extra base in serie. Rosario può essere l’uomo del destino, ma in questo ruolo ha un serio antagonista: Yordan Alvarez. Il cubano degli Astros è stato l’altro grande protagonista della postseason. Ormai lo chiamano Air Yordan, soprannome copiato da quello del mitico Michael Jordan del basket NBA. Qui a volare sono le palle che spedisce in orbita. Oltre al 24enne Alvarez, Houston ha anche più uomini che conoscono le World Series e una grande motivazione. Dimostrare che lo scandalo dei segnali rubati che macchiò la vittoria nel 2017 non può cancellare una verità: vince perché è molto forte. Atlanta dovrà fare un’impresa per battere Houston, ma dopotutto è quello che sta facendo già da due mesi. Manca solo il gran finale.

Dove è più forte Houston Gli Astros hanno tanti giocatori che hanno esperienza in sfide come queste e che hanno la capacità di essere determinanti nei momenti che contano. Altuve, Correa, Gurriel, Tucker sono letali e lo hanno già fatto tante volte. Alvarez non potrà sempre giocare da battitore designato, ma non potrà mancare nel lineup come esterno anche ad Atlanta, quando si giocherà con le regole della National League. I Braves possono reggere il confronto se Rosario e Riley continueranno la loro eccellente postseason.

Dove è più forte Atlanta Il trio di lanciatori partenti Morton, Fried e Anderson, con una media ERA di 3.27 in ottobre, può dare ai Braves un vantaggio sensibile. L’assenza per infortunio di McCullers, il miglior partente degli Astros, peserà parecchio. Houston può reggere il confronto con i rilievi, che in stagione sono stati spesso più affidabili di quelli dei Braves.