Mlb, Atlanta batte il primo colpo. Stanotte gara 2

I Braves vincono nettamente Gara 1 a Houston contro gli Astros per 6 a 2, ma perdono Morton per infortunio.

Superare le avversità. E’ la specialità degli Atlanta Braves. Si sono allenati a lungo in regular season, da quando hanno dovuto fare a meno di Marcell Ozuna e Ronald Acuna Jr. Sono due degli esterni più forti in major league. Il General Manager Anthopoulos ha passato diverse ore al telefono nell’ultimo giorno di mercato estivo a fine luglio, cercando qualcuno che coprisse i buchi. Ha portato a casa una serie di trade che sono già nella storia: sono arrivati Soler, Duvall, Rosario e Joc Pederson. In questa postseason hanno fatto 9 dei 14 fuoricampo di tutta la squadra. E in gara 1 delle World Series, sono stati ancora gli ultimi arrivati a dare un vantaggio consistente ai Braves all’inizio.

Fuoricampo Soler, il primo di sempre a trovare un home run come primo in battuta in una partita di finale. Fuoricampo da 2 punti di Duvall nel terzo inning. E Rosario ha continuato la sua postseason caldissima trovando due battute valide tra cui un doppio. Houston è stata sorpresa da un inizio intenso e feroce dei Braves, che hanno approfittato della valanga di emozioni che ha travolto il lanciatore partente degli Astros Framber Valdez. Di fatto il più giovane e impreparato per questo livello, in una squadra piena di giocatori navigati che hanno già giocato due finali nel 2017 e 2019. Non Valdez.

Atlanta mette a segno una vittoria esaltante in gara 1, chiusa per 6 a 2. Ma ora dovrà dimostrare di saper ancora una volta superare le avversità. Perché il suo lanciatore partente Charlie Morton ha lasciato la partita dopo essere stato colpito da una palla battuta da Gurriel. In realtà non ha solo lasciato la partita, ha lasciato la finale. Frattura del perone. Morton ha provato a resistere prima di uscire, per dare tempo al suo sostituto di prepararsi e iniziare il riscaldamento. E’ stato l’ultimo suo sacrificio. I rilievi di Atlanta hanno risposto all’emergenza, lanciando per oltre 6 riprese e proteggendo la vittoria. Ora i Braves dovranno giocare il resto della serie senza Morton e trovare ancora una volta qualcuno che saprà compensare l’assenza. Sappiamo che sono bravi a farlo. Houston parte in svantaggio, ma i suoi campioni non sono facilmente impressionabili. Sono già stati qui altre volte. Hanno ribaltato già altre serie in passato e anche quest’anno (vedi finale American League contro Boston).