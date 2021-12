Tre giocatori sospesi per tre partite per violazione dei protocolli anti-Covid: la decisione della NFL riguarda la stella dei campioni in carica di Tampa Bay Antonio Brown, il suo compagno Mike Edwards e il free agent John Franklin III. I tre avrebbero falsificato la loro certificazione vaccinale

Antonio Brown, ricevitore dei Tampa Bay Buccaneers, campioni in carica della NFL, è stato sospeso per tre partite, insieme a Mike Edwards e al free agent John Franklin III. La decisione dopo la violazione da parte dei tre dei protocolli Covid-19 della Lega e della Players Association. I tre giocatori avrebbero usato dei certificati di vaccinazione falsi. Le sospensioni hanno effetto immediato, perché tutti e tre i giocatori hanno accettato la decisione e hanno rinunciato al diritto di appello, secondo quanto comunica la stessa NFL. Brown ed Edwards potranno tornare in campo per la partita contro i Panthers il 26 dicembre. Franklin, se viene ingaggiato da una squadra, non potrebbe giocare le prossime tre partite. "La salute e la sicurezza dei giocatori e del personale è la nostra massima priorità", si legge in una dichiarazione congiunta NFL-NFLPA. "I protocolli sono stati sviluppati congiuntamente lavorando con i nostri rispettivi esperti per garantire la nostra attività nel modo più sicuro possibile durante la pandemia in corso. NFL-NFLPA rafforzano congiuntamente il loro impegno e sottolineano ulteriormente l'importanza di una stretta osservanza dei protocolli per proteggere il benessere di tutti coloro che sono associati alla NFL". Tampa Bay ha rilasciato una dichiarazione poco dopo l'annuncio delle sospensioni: "Apprezziamo la tempestiva gestione della questione da parte della Lega e riconosciamo l'importanza dei protocolli di salute e sicurezza che sono stati stabiliti", si legge nella nota. "Continueremo ad attuare tutti i protocolli COVID-19 della lega".