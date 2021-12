Oltre 4mila voli cancellati nel mondo per Natale

A Londra in 7 giorni raddoppiato numero ricoverati

A Londra, in una settimana, è raddoppiato il numero di persone positive al Coronavirus che sono state ricoverate in ospedale. Secondo i dati diffusi dal Servizio sanitario nazionale, l'Nhs, sono stati 396 i pazienti ricoverati questo mercoledì, ovvero il 92% in più rispetto al mercoledì della settimana precedente. Inoltre, è il numero giornaliero di ricoveri più alto dal primo febbraio. In tutta l'Inghilterra, invece, mercoledì sono state ricoverate 1.246 persone, il 55% in più rispetto a mercoledì della settimana scorsa. Anche in questo caso si tratta del numero più alto da febbraio, precisamente dal 16 febbraio.