Il futuro di Tom Brady non è ancora definito. Lo scorso weekend il mondo del football americano era stato catturato dalla notizia del ritiro del quarterback 44enne, anticipata dall'insider di Espn Adam Schefter, ma lo stesso giocatore ha, però, smentito quest'opzione nel corso del suo podcast 'Let's Go'. "A volte ci vuole un po' di tempo per valutare davvero come ti senti e cosa vuoi fare - ha spiegato il 7 volte vincitore del Super Bowl -. Sono ancora in fase di riflessione: penso che quando sarà il momento giusto, sarò pronto a prendere qualsiasi decisione sia. Capisco che c'è molto interessare a sapere quando smetterò di giocare, ma non ho intenzione di avere fretta. Cerco di fare il meglio che posso ogni giorno, poi valuterò le cose come vengono e cercherò di prendere un'ottima decisione per me e la mia famiglia. Sono fortunato ad aver giocato così a lungo". E a proposito dei rumors degli ultimi giorni Brady ha aggiunto: "Sono responsabile di ciò che dico e faccio e non di ciò che le altre persone dicono o fanno. Sono rimasto un po' deluso dal fatto che queste voci abbiano giocato un ruolo in quello che sta succedendo in Nfl che, per me, è uno sport così straordinario: l'attenzione dovrebbe essere concentrata solo sulle partite. Io stavo cercando di godermi un bel fine settimana e non è andata così perché il mio telefono squillava continuamente - ha concluso il campione dei Tampa Bay Buccaneers -, ma è solo una parte della situazione in cui mi sono ritrovato".