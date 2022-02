NHL, l'hockey su ghiaccio è su Sky fino al 2024

Torna su Sky la National Hockey League per tre stagioni, fino al 2023/2024 con un match di Regular Season a settimana, All Star Game e Skills Competition, un’ampia selezione di incontri dei Playoffs e tutte le partite della Stanley Cup Finals, la serie di finale per il titolo. Si parte stanotte!

Il più antico, prestigioso e importante torneo al mondo di hockey su ghiaccio: è la NHL, la National Hockey League, una sfida che coinvolge tutto il Nord America. 32 squadre distribuite in 2 Conference e 4 division, che si affrontano su una pista ghiacciata da hockey. Una sfida, ora e fino alla stagione 2023/24, da seguire su Sky con una partita di regular season ogni settimana, poi i playoff e tutta la serie finale che vale la Stanley Cup. Il grande hockey torna su Sky per raccontare una stagione già lanciatissima. I Tampa Bay Lightnings bicampioni in carica cercano un rara tripletta che non avviene ormai dagli anni 80. La NHL ha oltre un secolo di vita, ci sono le squadre storiche con la loro grande tradizione, come i New York Rangers che sono quest’anno in cima alla Metropolitan Division. Le altre più forti al momento sembrano Carolina, Florida, Colorado e nella Pacific Division i Vegas Golden Knights, squadra nata solo nel 2017 ma stabilmente nei piani alti di un campionato difficile.

Proprio Las Vegas è protagonista in questo All Star Weekend, con l’All Star Game e la Skills Competition, primo appuntamento su Sky. Sul ghiaccio ci saranno le stelle. Non solo Canada e America, ma tanta Europa con i talenti scandinavi, del centro e dell’est del nostro continente. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo su Sky.