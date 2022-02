Le foto più belle del Super Bowl 2022

La sfida fra Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams è uno spettacolo: in campo grazie alle giocate dei campioni di Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams; fuori dal campo per il colore e lo show che solo un evento come il Super Bowl riesce a regalare. Qui le immagini più spettacolari dal nstro inviato al SoFi Stadium di Inglewood (Los Angeles), Massimo Marianella

SUPER BOWL LIVE