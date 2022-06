"Winning Time": la serie sui Lakers sbarca su Sky

In concomitanza con l’inizio delle NBA Finals (da non perdere su Sky Sport NBA e in streaming su NOW), sbarca su Sky anche un altro straordinario prodotto legato alla pallacanestro americana: “Winning Time: l’ascesa della dinastia dei Lakers” - la serie firmata Adam McKay ( Don’t Look Up, Succession ) e targata HBO e già rinnovata per una seconda stagione sul magico decennio di gesta sportive e non che fece dei Los Angeles Lakers la stella più luminosa del firmamento del basket mondiale. Giovedì 2 giugno i 10 episodi della serie andranno tutti dalle 21:15 in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, oltre a essere tutti disponibili on demand dalla stessa data (seguirà la messa in onda su Sky Atlantic, due episodi a settimana, ogni giovedì).

Ricchissimo il cast: John C. Reilly nei panni del proprietario della squadra, Jerry Buss; Jason Clarke in quelli del campione NBA e dirigente dei Lakers Jerry West; Quincy Isaiah e Solomon Hughes a interpretare rispettivamente Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar. Al loro fianco Jason Segel (How I Met Your Mother) nei panni di Paul Westhead, professore di lettere trasformatosi in assistente coach della squadra; Adrien Brody interpreta il coach Pat Riley; Michael Chiklis nei panni del coach dei Boston Celtics Red Auerbach; Sally Field in quelli di Jessie Buss, madre di Jerry Buss. "Winning Time: l'ascesa della dinastia dei Lakers" è una serie tratta dal libro "Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s" dello scrittore sportivo Jeff Pearlman, è scritta da Max Borenstein (Godzilla) e prodotta da Adam McKay, che ha anche diretto il primo episodio. Inoltre, su Sky Sport Uno, Sky dedica all’apprezzatissima serie HBO uno speciale sulle storie di personaggi leggendari come Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West e Pat Riley, commentate da chi per anni li ha raccontati: Flavio Tranquillo e Federico Buffa. Lo speciale sarà ovviamente disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW.