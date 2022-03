Era l'arci-rivale, l'avversario numero uno, il "nemico"-sportivo (e poi grande amico): se c'era Magic Johnson, c'era anche Larry Bird, e la regola vale anche nella serie HBO che sta avendo grande successo negli Stati Uniti ("Winning Time: The Rise of the Lakers Dinasty"). Ma la storia dell'attore chiamato a interpretare la leggenda dei Boston Celtics è davvero curiosa

Di "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty", la serie firmata HBO che racconta, in maniera romanzata, l'epopea dei Lakers dello Showtime degli anni '80, avevamo già parlato al momento del lancio. C'è Adrien Brody nei panni di Pat Riley, Quincy Isaiah in quelli di Magic Johhnson, ma forse la storia più bella riguarda l'arcirivale del n°32 gialloviola, ovvero Larry Bird, dalla cui presenza la serie non può prescindere. A interpretare il n°33 dei Celtics è infatti Sean Patrick Small, un biondino di 1.92 con un passato da giocatore di high school in California che già al tempo indossava anche lui il n°33, proprio per emulare la superstar di Boston. Una certa somiglianza c'era già fin da quei giorni ("Assomigli proprio a Larry Bird", si sentiva spesso ripetere), al resto ci ha pensato tanto studio e ore e ore di filmati studiati ossessivamente su YouTube. Quanto ossessivamente? Small ha confessato di aver rivisto un particolare filmato di Bird del 1979, andato in onda sulla CBS - della durata di soli 47 secondi - almeno un centinaio di volte. C'era da imparare il suo modo di fare, le espressioni, l'accento, ma anche il suo modo di camminare, perfino quello con cui sputava il tabacco.