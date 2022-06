NHL, a Tampa Bay si gioca gara 4 live su Sky

Tampa Bay è tornata se stessa in gara 3, la partita che non poteva sbagliare nella serie finale che vale la Stanley Cup. Meno errori e più aggressività, ha riportato la sfida in balaustra e meno al centro del ghiaccio dove la velocità di Colorado ha fatto la differenza nelle prime due partite. I Lightning hanno ritrovato quello spirito di squadra e quella vocazione al sacrificio che è il loro marchio di fabbrica. Tanti tiri bloccati per evitare che arrivino dalle parti di Vasilevskiy, e quando ci arrivano ci ha pensato il portiere che non ha preso gol in parità numerica. Ma i bi campioni in carica sanno che non basta.