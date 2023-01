Damar Hamlin, giocatore della squadra di football americano dei Buffalo Bills che aveva subito un arresto cardiaco durante il 'monday night' contro i Bengals, ha scritto il suo primo post su Instagram. "L'amore che ho ricevuto è stato travolgente, sono grato per ogni persona che ha pregato per me e mi ha contattato - ha scritto il giocatore 24enne -. Se mi conoscete, sapete che quello che è successo mi renderà ancora più forte. La strada è ancora lunga, continuate a pregare per me!". Al giocatore, che resta ricoverato all'University of Cincinnati Medical Center, è stato rimosso il tubo per la respirazione. Per i medici continua a fare progressi ed è stato in grado di fare una videochiamata con l'allenatore e i compagni di squadra.