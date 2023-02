Tom Brady si ritira di nuovo: "È per sempre"

La leggenda del football americano, vincitore di sette Super Bowl, ha annunciato il ritiro con un video su Twitter: "Stavolta è per sempre, ringrazio ognuno di voi per avermi supportato e consentito di vivere un sogno"

"Arrivo dritto al punto: mi ritiro per sempre". Inizia così il video pubblicato su Twitter da Tom Brady, leggenda del football americano, che a 45 anni ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica. Il secondo per l'esattezza, visto che il 1° febbraio 2022 aveva detto addio al NFL prima di tornare sui propri passi un mese dopo. Stavolta, però, la decisione è definitiva: "Ringrazio ognuno di voi per avermi supportato, non posso andare avanti per sempre - spiega Brady - Vi ringrazio per avermi consentito di vivere un sogno".